Cybersicurezza nel settore spazio: accordo ACN-ASI per la protezione di infrastrutture e dati

Sviluppare iniziative congiunte nei settori spaziale, aerospaziale e del relativo downstream applicativo per rafforzare la sicurezza e la resilienza cibernetica del Paese. È l’obiettivo dell’accordo quadro di collaborazione – firmato oggi – tra l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). L’intesa, viene evidenziato, “segna un passo significativo verso la protezione delle infrastrutture critiche e dei sistemi digitali che supportano le attività spaziali e aerospaziali, ambiti sempre più strategici per la competitività, la sicurezza e l’autonomia tecnologica dell’Italia“.

Attraverso questo accordo, ACN e ASI intendono realizzare congiuntamente iniziative, programmi e attività finalizzate a rafforzare la protezione delle infrastrutture e dei dati del comparto spaziale, promuovere la formazione e la diffusione della cultura della cybersicurezza, e favorire la ricerca e l’innovazione tecnologica nello specifico settore.

Gli obiettivi

Tra gli obiettivi principali figurano la definizione della governance nazionale della cybersicurezza per il settore spaziale e aerospaziale, lo sviluppo di soluzioni avanzate, come la crittografia quantum-resistant e le metodologie zero trust, oltre alla realizzazione di esercitazioni e campagne di sensibilizzazione volte a prevenire e contrastare le minacce informatiche.

L’accordo contribuirà all’attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza 2022-2026, rafforzando la capacità del Paese di garantire sicurezza, autonomia tecnologica e competitività in un settore cruciale per lo sviluppo nazionale.