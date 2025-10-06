Da “Terra dei Fuochi” a “Terra del Sole”: a Giugliano nasce il parco agrivoltaico più innovativo d’Italia

Da ‘Terra dei Fuochi’ a ‘Terra del Sole’: a Giugliano in Campania nascerà, secondo quanto è stato annunciato, il parco agrivoltaico più innovativo e sostenibile d’Italia. Dopo sei anni di progettazione e iter autorizzativo, sono in corso i lavori di realizzazione a cura di NextEnergy Group. L’annuncio nel corso del convegno ‘Terra del Sole: Napoli chiama gli agricoltori italiani. Verso il parco agrivoltaico più innovativo e sostenibile d’Italia’ al Maschio Angioino a Napoli. L’evento, promosso da Fondazione UniVerde e Coldiretti Campania consentirà di conoscere un modello di cooperazione e innovazione sostenibile fortemente voluto da NextEnergy Group e simbolo di un percorso virtuoso che offre un’opportunità per dimostrare che la terra, se curata e rispettata, può tornare a dare frutti di altissima qualità.

I dettagli sul parco

Il parco consentirà di far coesistere la produzione agricola e quella di energia pulita dal sole. “Un impianto di circa 73Megawatt si integra con la produzione agricola di qualità del territorio e crea anche una riqualificazione ambientale e paesaggistica in un’ area che è nota per avere critiche da diversi punti di vista: sociale, ambientale, economico” ha detto Gianluca Boccanera, Global Managing Director Starlight, società del Gruppo NextEnergy “Questo è un progetto che vuole rilanciare il territorio coinvolgendo gli agricoltori locali e vuole anche esportare questo modello di collaborazione positiva e fattiva in altri contesti, al di fuori della Regione e potenzialmente anche al di fuori dell’Italia – ha aggiunto – perché ciò che di buono porta questo progetto è il recupero di terreni che o sono già stati abbandonati dall’utilizzo agricolo o sono in via di abbandono. Il parco si estende su 140 ettari di cui più del 70% saranno destinati all’utilizzo agricolo e il 30% a installazione componentistica riferita all’ impianto fotovoltaico” secondo semestre del prossimo anno.