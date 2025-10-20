“Dalla tradizione all’innovazione: il ruolo dell’AI nella valorizzazione del Sud Italia”: il convegno

Il 25 ottobre 2025, nella prestigiosa Sala La Torre di Palazzo Reale sede dell’Assemblea Regionale Siciliana, si terrà il convegno “Dalla Tradizione all’Innovazione: il ruolo dell’AI nella valorizzazione del Sud Italia”, promosso dall’associazione ESIDIA – Ente Siciliano per l’Innovazione Digitale e l’Intelligenza Artificiale. Patrocinato dall’Assemblea Regionale Siciliana e dalla Città di Palermo, all’evento parteciperanno rappresentanti d’eccellenza delle istituzioni, del mondo accademico, dell’imprenditoria e dell’innovazione. Tra gli altri, il Sindaco della Città di Palermo Prof. Lagalla, l’Assessore all’Innovazione della Città di Palermo Dott. Ferrandelli, il Presidente di Sicindustria Dott. Rizzolo, il Deputato Segretario ARS l’Onorevole Rosellina Marchetta.

Interverranno anche Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con Delega all’Innovazione On. Sen. Alessio Butti ed il Ministro delle Imprese e del Made in Italy On. Sen. Adolfo Urso con due comunicazioni preregistrate. Ed a seguire un panel con Relatori di assoluto spessore che tratteranno la tematica da diversi punti di vista. Al centro dell’iniziativa vi è la convinzione che l’Uomo debba restare protagonista del cambiamento tecnologico anche nel contesto di sviluppo e crescita dei territori. Nella nuova rivoluzione industriale legata alla digitalizzazione, l’Intelligenza Artificiale, infatti, può e deve diventare volano e strumento di progresso, ma soltanto se orientata al bene della persona, della comunità e della società nel suo complesso. L’evento nasce con l’obiettivo di stimolare un confronto a livello istituzionale, accademico e imprenditoriale, mettendo in evidenza come l’AI possa rappresentare una leva strategica per la crescita del Sud Italia e per lo sviluppo dell’intero Paese, senza mai oscurare la centralità dell’essere umano.

In un contesto globale caratterizzato da rapidi mutamenti tecnologici e sociali, il convegno intende esplorare come l’AI possa contribuire a rafforzare la competitività delle imprese, in particolare di quelle radicate nel Mezzogiorno, favorire l’innovazione nei servizi pubblici e privati, migliorando l’efficienza e l’accessibilità per i cittadini, preservare e valorizzare le tradizioni culturali e produttive, attraverso l’integrazione con nuove tecnologie digitali, affrontare le sfide legate a etica, responsabilità, sostenibilità e riduzione del divario digitale e promuovere occupazione qualificata e nuove competenze, in linea con le esigenze del mercato del lavoro contemporaneo.

Con questo appuntamento, ESIDIA intende ribadire la propria missione: promuovere una cultura dell’innovazione digitale che metta sempre al centro l’Uomo, affinché la tecnologia rimanga al servizio delle persone e della collettività.