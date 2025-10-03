Dazi: a Chicago sbarca la diplomazia del vino

Le eccellenze del Vigneto Italia sbarcano a Chicago con Coldiretti e Filiera Italia per mettere in campo una “diplomazia del vino” e dare un segnale forte contro le guerre commerciali che rischiano di penalizzare tanto i produttori italiani quanto i consumatori statunitensi. Un modo per riaffermare i record di un settore chiave dell’export agroalimentare che proprio negli Stati Uniti vede il principale mercato in valore. L’appuntamento è dalle ore 12 (ora americana) di domenica 5 ottobre, nello spazio I10 – I11 – I12 del Navy Pier, la struttura fieristica della metropoli statunitense, con la presenza di Luigi Scordamaglia, Capo Area Mercati, Internazionalizzazione e Politiche Comunitarie di Coldiretti e Ad di Filiera Italia e di Carmelo Troccoli, direttore generale di Fondazione Campagna Amica.

Nello stand Coldiretti, che sarà aperto fino a lunedì 6 ottobre, sono previste otto degustazioni-show che vedranno protagonisti i vini tricolori più rappresentativi dell’enorme diversità e distintività che caratterizza la viticoltura italiana. Presenti anche le aziende di Campagna Amica, nell’ambito del percorso di internazionalizzazione avviato per far conoscere i prodotti nel mondo della ristorazione, nei negozi gourmet e negli spazi dedicati alla distribuzione specializzata. Per l’occasione verrà creato un apposito catalogo digitale dedicato alle aziende vitivinicole che potranno così raccontare il proprio prodotto agli appassionati a stelle e strisce.