Ddl sul nucleare sostenibile, Pichetto: “mi auguro che il Parlamento faccia valutazioni di merito”

Le parole di ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin nel corso della conferenza annuale di Confindustria energia

Pichetto Fratin
Foto di Massimo Percossi / Ansa

Il Parlamento “mi auguro che faccia valutazioni di merito per il ddl sul nucleare sostenibile” perché “è necessario dare un quadro giuridico”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in occasione della conferenza annuale di Confindustria energia “Via all’ energia. Dialoghi su governance, imprese e territori per alimentare il futuro sostenibile”, in corso a Roma. “Spero che in Parlamento si facciano valutazioni sul merito della norma. Io tra le ideologie e la scienza sto dalla parte della scienza”, ha aggiunto Pichetto.

