Ddl sul nucleare sostenibile, Pichetto: “mi auguro che il Parlamento faccia valutazioni di merito”

Il Parlamento “mi auguro che faccia valutazioni di merito per il ddl sul nucleare sostenibile” perché “è necessario dare un quadro giuridico”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in occasione della conferenza annuale di Confindustria energia “Via all’ energia. Dialoghi su governance, imprese e territori per alimentare il futuro sostenibile”, in corso a Roma. “Spero che in Parlamento si facciano valutazioni sul merito della norma. Io tra le ideologie e la scienza sto dalla parte della scienza”, ha aggiunto Pichetto.