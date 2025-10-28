Dentro l’occhio dell’uragano Melissa: la spettacolare missione dei “cacciatori di uragani” | FOTO

Immagini mozzafiato, catturate da un aereo Hurricane Hunter, mostrano l’interno dell’occhio dell’uragano Melissa, una tempesta di categoria 5 che sta infuriando sull’Atlantico. Sono tre delle fotografie più impressionanti mai scattate all’interno di un ciclone tropicale di tale intensità: il perfetto equilibrio tra potenza distruttiva e surreale calma che caratterizza la zona centrale di un uragano. A bordo del velivolo militare WC-130J Super Hercules c’era Jeremy DeHart, meteorologo del 53° Weather Reconnaissance Squadron dell’Aeronautica statunitense, noto anche come i leggendari “Hurricane Hunters”. Questi specialisti affrontano missioni ad altissimo rischio per raccogliere dati diretti sulla struttura e sull’evoluzione delle tempeste tropicali.

Durante l’attraversamento della eyewall, la parte più pericolosa dell’uragano dove si concentrano i venti più violenti e le celle temporalesche più intense, l’aereo è stato sottoposto a fortissime turbolenze e variazioni di pressione. Appena entrati nell’occhio, i piloti hanno potuto osservare un’atmosfera irreale: cielo sereno sopra la testa, pareti di nubi altissime tutt’intorno, e il mare in burrasca al di sotto.

Le missioni di penetrazione come questa sono fondamentali per la meteorologia moderna. Grazie ai dati ottenuti con le dropsonde, che misurano pressione, umidità, temperatura e velocità del vento, i meteorologi possono migliorare la precisione delle previsioni e affinare gli avvisi di evacuazione nelle aree minacciate.

Le immagini provenienti dal cuore dell’uragano Melissa non sono solo un documento scientifico, ma anche una straordinaria testimonianza del coraggio e della dedizione di chi, ogni anno, vola dove nessuno oserebbe: nel centro esatto delle tempeste più potenti della Terra.