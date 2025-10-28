Dentro l’occhio dell’uragano Melissa: la spettacolare missione dei “cacciatori di uragani” | FOTO

Immagini mozzafiato, catturate da un aereo Hurricane Hunter, mostra l'interno dell'occhio dell'uragano Melissa, una tempesta di categoria 5 che sta infuriando sull'Atlantico

Uragano Melissa

Immagini mozzafiato, catturate da un aereo Hurricane Hunter, mostrano l’interno dell’occhio dell’uragano Melissa, una tempesta di categoria 5 che sta infuriando sull’Atlantico. Sono tre delle fotografie più impressionanti mai scattate all’interno di un ciclone tropicale di tale intensità: il perfetto equilibrio tra potenza distruttiva e surreale calma che caratterizza la zona centrale di un uragano. A bordo del velivolo militare WC-130J Super Hercules c’era Jeremy DeHart, meteorologo del 53° Weather Reconnaissance Squadron dell’Aeronautica statunitense, noto anche come i leggendari “Hurricane Hunters”. Questi specialisti affrontano missioni ad altissimo rischio per raccogliere dati diretti sulla struttura e sull’evoluzione delle tempeste tropicali.

Durante l’attraversamento della eyewall, la parte più pericolosa dell’uragano dove si concentrano i venti più violenti e le celle temporalesche più intense, l’aereo è stato sottoposto a fortissime turbolenze e variazioni di pressione. Appena entrati nell’occhio, i piloti hanno potuto osservare un’atmosfera irreale: cielo sereno sopra la testa, pareti di nubi altissime tutt’intorno, e il mare in burrasca al di sotto.

Occhio uragano Melissa

Le missioni di penetrazione come questa sono fondamentali per la meteorologia moderna. Grazie ai dati ottenuti con le dropsonde, che misurano pressione, umidità, temperatura e velocità del vento, i meteorologi possono migliorare la precisione delle previsioni e affinare gli avvisi di evacuazione nelle aree minacciate.

Occhio uragano Melissa

Le immagini provenienti dal cuore dell’uragano Melissa non sono solo un documento scientifico, ma anche una straordinaria testimonianza del coraggio e della dedizione di chi, ogni anno, vola dove nessuno oserebbe: nel centro esatto delle tempeste più potenti della Terra.

Ultimi approfondimenti di IL METEO NEL MONDO