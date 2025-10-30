Dentro l’uragano Melissa: i mesovortici che hanno potenziato la tempesta più estrema dell’Atlantico

Quando l’uragano Melissa ha toccato il picco di intensità sull’Atlantico, i voli di ricognizione e le immagini satellitari hanno evidenziato la presenza di mesovortici all’interno del suo occhio: piccoli ma potentissimi centri di rotazione che modulano forza e struttura del ciclone. I mesovortici sono strutture rotazionali compatte che si formano nella parete dell’occhio, soprattutto durante fasi di rapida intensificazione o nei cicli di sostituzione della parete dell’occhio (ERC). Possono muoversi, fondersi o dividersi, generando asimmetrie nel campo dei venti, oscillazioni di pressione e turbolenza estrema. Nel caso di Melissa, questi vortici hanno localmente aumentato la velocità del vento e temporaneamente deformato la struttura oculare.

Melissa al massimo della potenza

Al culmine, Melissa ha presentato un occhio molto compatto, con diametro stimato intorno a 16 km, circondato da torri convettive profonde. Le missioni aeree hanno misurato venti medi prossimi a 298 km/h, raffiche oltre 345 km/h e una pressione centrale di 892 hPa, tra i valori più bassi mai registrati in Atlantico. In queste condizioni, i mesovortici dell’eyewall hanno spinto i venti localmente oltre la media, rendendo la navigazione dei ricognitori estremamente complessa.

Effetti a terra e segnali osservativi

La presenza di mesovortici non è solo un dettaglio accademico: durante il landfall in Giamaica sono stati segnalati micro-vortici tornadici e brusche variazioni della direzione del vento, con danni distribuiti in modo irregolare. Radar Doppler e satelliti multispettrali hanno documentato la rotazione interna dell’occhio, l’“effetto stadio” e le oscillazioni della struttura, segni tipici di un ciclone di categoria 5 al massimo sviluppo.

Perché studiarli migliora le previsioni

Capire come i mesovortici si attivano e si organizzano è cruciale per migliorare le previsioni d’intensità degli uragani estremi. Queste microstrutture, alimentate da energia oceanica e forte moto angolare, possono far variare il potenziale distruttivo in poche ore. Il caso Melissa è quindi un laboratorio naturale che aiuta a ridurre l’incertezza previsionale e a rendere più efficaci allerte ed evacuazioni.