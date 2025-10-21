Detrito spaziale? Svelata la causa dell’incidente del parabrezza del volo United Airlines: c’entra il meteo

Un volo della United Airlines è stato dirottato a Salt Lake City la scorsa settimana dopo che un oggetto ha colpito il parabrezza dell’aereo a 36.000 piedi, causandone la rottura e ferendo il pilota. In mezzo al mistero su cosa potrebbe aver colpito il parabrezza dell’aereo, ieri sera WindBorne Systems, un’azienda di palloni meteorologici intelligenti a lunga durata, ha rilasciato una dichiarazione affermando che l’oggetto che ha colpito e rotto il parabrezza del volo United potrebbe essere stato un pallone meteorologico della compagnia. La compagnia ha dichiarato che sta collaborando con la FAA e l’NTSB per le indagini.

“Stiamo lavorando a stretto contatto con la FAA su questa questione. Abbiamo immediatamente implementato modifiche per ridurre al minimo il tempo trascorso tra i 30.000 e i 40.000 piedi. Queste modifiche sono già operative con effetto immediato. Inoltre, stiamo accelerando ulteriormente i nostri piani per utilizzare i dati di volo in tempo reale per evitare autonomamente gli aerei, anche se questi si trovano a un’altitudine non standard. Stiamo anche lavorando attivamente a nuovi progetti hardware per ridurre ulteriormente l’entità e la concentrazione della forza d’impatto“, ha dichiarato WindBorne in una nota.

Il parabrezza viene trasportato al laboratorio del National Transportation Safety Board mentre le indagini proseguono.

Cosa è successo

I dati del sito web di tracciamento dei voli Flight Radar24 mostrano che l’aereo si trovava a 36.000 piedi di altezza quando un oggetto ha colpito il parabrezza. Il volo è poi sceso a una quota inferiore, seguendo il protocollo standard, prima di effettuare un atterraggio di emergenza all’aeroporto internazionale di Salt Lake City, nello Utah.

United Airlines ha dichiarato che il Boeing 737-MAX 8 con 134 passeggeri a bordo è atterrato in sicurezza nello Utah “per riparare i danni al parabrezza multistrato”. Le autorità hanno dichiarato che il pilota è stato medicato per ferite lievi.

Il parere dell’esperto

“Si tratta di una situazione straordinaria, considerando che il vetro è stato in grado di causare danni alle persone nella cabina di pilotaggio e cosa potrebbe aver colpito a 36.000 piedi. Questo è davvero il grande enigma“, ha affermato John Nance, analista aeronautico di ABC News.

I parabrezza degli aerei sono progettati con più strati per resistere ai danni causati da fattori come l’impatto con un uccello, le condizioni meteorologiche o persino detriti, ma gli esperti affermano che è raro che si tratti di un impatto con un uccello a quell’altezza.

“Stiamo parlando di un uccello a quell’altitudine. È molto, molto raro, per usare un eufemismo, stiamo parlando di un drone, un pallone meteorologico, qualsiasi cosa di quella natura che abbia una massa sufficiente per causare questo tipo di frantumazione“, ha affermato Nance.

La testimonianza di un passeggero

Heather Ramsey, studentessa universitaria e passeggera a bordo, ha dichiarato di aver notato qualcosa di strano per la prima volta circa 50 minuti dopo l’inizio del volo, ancor prima di qualsiasi annuncio, quando ha sentito uno degli assistenti di volo alzare bruscamente la voce e dire all’altro di interrompere il servizio e di raggiungere il retro della cabina. Poco dopo, Ramsey ha dichiarato che il pilota ha annunciato la deviazione del volo.

“L’aereo si è scontrato con un oggetto e un finestrino della cabina di pilotaggio si è rotto, quindi dobbiamo effettuare un atterraggio di emergenza a Salt Lake City”, ha dichiarato Ramsey ad ABC News, ricordando il messaggio del pilota.

La compagnia aerea ha dichiarato che i passeggeri sono stati fatti salire su un altro aereo per Los Angeles più tardi quel giorno e che United sta lavorando con il suo team per rimettere in servizio l’aereo.