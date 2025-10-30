“Devastazione totale”: l’Uragano Melissa sta flagellando le Bahamas, si aggrava il bilancio nei Caraibi

L’uragano Melissa sta flagellando le Bahamas con venti impetuosi e piogge torrenziali, dopo aver già causato la morte di almeno 34 persone tra Giamaica, Cuba e Haiti. Il numero delle vittime è in costante aumento mentre il ciclone – inizialmente di 5ª categoria , ora declassato a 2ª categoria – prosegue il suo percorso attraverso l’arcipelago, con una possibile traiettoria diretta verso le Bermuda. Le autorità di Haiti hanno confermato la morte di 25 persone, tra cui diversi bambini. In Giamaica si contano 8 vittime, mentre nella Repubblica Dominicana è stato registrato un decesso, portando il totale provvisorio nei Caraibi a 34 morti. Cuba, pur non avendo ancora segnalato vittime, ha subito danni estesi e distruzioni diffuse.

In Giamaica il primo ministro Andrew Holness ha descritto la situazione come una “devastazione totale“, con intere aree senza elettricità e molti residenti costretti a rifugiarsi sui tetti delle abitazioni. Dopo l’impatto di Melissa su Cuba come tempesta di 3ª categoria , il presidente Miguel Díaz-Canel ha definito la scorsa notte “molto complessa“, segnata da gravi danni in diverse regioni, assicurando che le operazioni di soccorso e recupero inizieranno appena le condizioni meteo lo permetteranno.