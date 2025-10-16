Diane Keaton morta improvvisamente, la famiglia rivela la causa del decesso

È stata una polmonite la causa della morte dell’attrice americana Diane Keaton, scomparsa sabato scorso. La notizia è stata confermata dalla famiglia, che in un messaggio pubblicato su People ha ringraziato tutti i fan per i “messaggi di amore e sostegno”. I familiari hanno inoltre invitato a destinare eventuali donazioni in ricordo dell’attrice a enti di beneficenza o a organizzazioni per la tutela degli animali, una causa a cui Diane Keaton era particolarmente legata. Nota per i suoi ruoli iconici nei film di Woody Allen e vincitrice del premio Oscar per Io e Annie, Keaton lascia un’eredità artistica e umana significativa.

La polmonite, patologia alla base del decesso dell’attrice, è un’infezione dei polmoni che può essere causata da batteri, virus o, più raramente, funghi. Provoca l’infiammazione degli alveoli polmonari, le piccole sacche d’aria responsabili dello scambio gassoso, che si riempiono di liquido o pus, rendendo difficoltosa la respirazione. I sintomi principali includono febbre, tosse, dolore toracico e affaticamento. Sebbene spesso trattabile con antibiotici o antivirali, la polmonite può diventare grave, soprattutto negli anziani o in chi presenta patologie croniche. La prevenzione passa attraverso vaccinazioni specifiche, igiene respiratoria e attenzione alle prime avvisaglie di infezione.