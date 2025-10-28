Diella, il premier AI, “madre” di 83 assistenti digitali

L’Albania continua a sperimentare l’integrazione tra politica e intelligenza artificiale. Durante il Berlin Global Dialogue, il premier Edi Rama ha annunciato che Diella, il primo ministro AI al mondo, è ora “madre” di 83 figli virtuali: un esercito di assistenti digitali destinati ai parlamentari del Partito Socialista. Ogni “figlio” di Diella supporterà un deputato, registrando le discussioni, sintetizzando i dibattiti e suggerendo risposte durante le sedute. Con un tocco di ironia, Rama ha spiegato che gli assistenti AI informeranno i parlamentari assenti “su cosa è stato detto e contro chi contrattaccare“. Il sistema sarà operativo entro la fine del 2026. Diella, il cui nome significa “Sole”, era stata nominata a settembre come primo ministro generato dall’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di digitalizzare la burocrazia e rendere gli appalti pubblici esenti da corruzione.