Difetti di progettazione e rischi legati alle batterie: richiamate oltre 115.000 auto elettriche

Il costruttore cinese di auto elettriche Build Your Dreams (Byd) effettuerà il suo più grande richiamo di sempre, coinvolgendo oltre 115.000 veicoli dei modelli Tang e Yuan Pro prodotti tra il 2015 e il 2022, a causa di difetti di progettazione e rischi legati alle batterie. Lo ha comunicato oggi, 17 ottobre, l’Autorità statale per la regolamentazione del mercato cinese (Samr). La casa automobilistica ha presentato un piano per richiamare 44.535 veicoli Tang prodotti tra marzo 2015 e luglio 2017, a causa di componenti difettose che potrebbero causare malfunzionamenti. Saranno inoltre richiamati 71.248 Yuan Pro prodotti tra febbraio 2021 e agosto 2022, per problemi nella corretta installazione delle batterie.

Gli altri richiami

Si tratta del più recente di una serie di richiami effettuati da Byd negli ultimi mesi: a gennaio, la casa automobilistica ha richiamato 6.843 Suv ibridi Fangchengbao Bao 5 a rischio incendio, prima di aver richiamato quasi 97.000 Dolphin e Yuan Plus EV a settembre con problemi al sistema di controllo dello sterzo con potenziale rischio di incendio. Byd ha invitato i proprietari dei veicoli interessati a contattare i concessionari autorizzati per le riparazioni gratuite.