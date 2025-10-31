Disastrosa frana in Papua Nuova Guinea: almeno 21 morti

Un’enorme frana nelle prime ore di venerdì mattina ora locale ha ucciso almeno 21 persone sugli altipiani della Papua Nuova Guinea, secondo quanto riportato dai media australiani. La frana, avvenuta intorno alle 2 del mattino, ha raso al suolo le case mentre le persone dormivano nella zona di Kukas, nella provincia di Enga, ha riferito la Australian Broadcasting Corp., citando la polizia. Il governatore di Enga, Peter Ipatas, ha riferito ad ABC che gli abitanti del posto hanno riferito che fino a 30 persone sono morte, con 18 corpi già recuperati. La polizia mantiene il bilancio delle vittime a 21.