Donna bloccata su falesia nel Bresciano, intervento del Soccorso Alpino

I tecnici della Stazione di Valle Sabbia, V Delegazione Bresciana del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico), sono intervenuti a Sanico, a circa 950 metri di quota, per soccorrere una donna rimasta bloccata su una falesia dopo essere uscita dal sentiero e trovarsi su un salto di roccia. Sul posto hanno operato una squadra del CNSAS, raggiunta da un tecnico della Stazione di Valle Trompia, insieme ai Vigili del Fuoco. La donna è stata raggiunta, messa in sicurezza e riportata sul sentiero grazie a manovre con corda.