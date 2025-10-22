Down diffuso: disservizi per Fastweb, TIM, Vodafone e molti altri

Al momento si sta registrando un disservizio diffuso che coinvolge numerosi servizi erogati da Fastweb, BPER Banca, Aruba S.p.A., TIM S.p.A., Vodafone Group, Electronic Arts (EA), Google LLC, WIND Telecom S.p.A., Iliad S.A. e Amazon Web Services (AWS). È quanto emerge da numerose segnalazioni riportate sul sito web specializzato DownDetector. Le cause restano ancora in fase di accertamento, ma il numero crescente di segnalazioni suggerisce un guasto su larga scala che sta colpendo numerosi servizi online in Italia.

Fastweb ha comunicato: “In corso un disservizio temporaneo, i tecnici sono a lavoro“. “Fastweb + Vodafone conferma che è in corso un disservizio temporaneo su rete fissa. I tecnici sono al lavoro per ripristinare i servizi nel minor tempo possibile“. La società “si scusa con i clienti coinvolti e provvederà ad aggiornare tempestivamente sull’avanzamento dei lavori“.

Seguiranno aggiornamenti.