Drammatiche alluvioni in Nepal e India: oltre 70 morti per frane e inondazioni

Le operazioni di soccorso continuano senza sosta nelle zone remote del Nepal e dell’India, duramente colpite da frane e inondazioni che, nel fine settimana, hanno provocato oltre 70 vittime e gravi danni materiali. Secondo gli ultimi aggiornamenti ufficiali, in Nepal si contano almeno 46 morti, di cui 37 nel distretto orientale di Illam, dove le frane hanno devastato interi villaggi. Con la fine delle piogge, i soccorritori stanno ora concentrando gli sforzi sulla distribuzione di aiuti e sul recupero dei dispersi.

In India, invece, il maltempo estremo ha colpito in particolare le colline del Darjeeling, nello Stato del Bengala Occidentale, dove le autorità hanno confermato almeno 28 vittime e diversi dispersi, molti dei quali lavoratori delle piantagioni di tè.

Eventi meteo estremi come questo sono ricorrenti durante la stagione dei monsoni, che va da giugno a settembre.