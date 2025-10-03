Drenaggio urbano, una giornata di studio ad Accadueo: focus su soluzioni, investimenti e governance

Il 7 ottobre 2025 Accadueo dedica un’intera giornata di studio al drenaggio urbano, articolata in 5 sessioni consecutive nella Sala Oceano (Pad. 25) in collaborazione con MASE e AneA. Il ciclo costituirà un approfondimento tecnico-istituzionale sulla pianificazione e il finanziamento delle azioni di adattamento, sui ruoli e le competenze del SII, sulle soluzioni per il deflusso e sulle Nature-Based Solutions, con una tavola rotonda conclusiva dedicata alla governance.

Dalle 16:30 alle 18:00, si terrà la tavola rotonda conclusiva: “quali prospettive per la gestione resiliente delle acque reflue di drenaggio in ambiente urbano“. La sessione propone un confronto tra gli stakeholder su prospettive del settore, priorità di investimento e modelli di governance per una gestione resiliente delle acque di drenaggio in ambito urbano.