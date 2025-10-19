Droni, addestrati piloti dei vigili del fuoco a Santa Barbara

Addestramento per piloti di droni dei comandi dei vigili del fuoco in Toscana alla centrale termoelettrica di Santa Barbara, a Cavriglia (Arezzo). Tra le simulazioni, quella per la ricerca di persone disperse. Sono state tre giornate di formazione, prima su quad su terreno non preparato, dove sono stati provati, salite e discese ripide, guadi, dossi e altre prove nel percorso, creato nella cava dove vengono svolti i corsi di formazione di guida fuori strada in condizioni estreme. Poi è stata provata e testata la nuova configurazione di installazione del lifeseeker sul drone quadricottero Dji Matrice 300 e la nuova interfaccia grafica del software.

Lifeseeker, spiegano i vigili del fuoco, è dispositivo che simula un ponte radio di telefonia, con il quale è possibile individuare il dispositivo mobile (telefono cellulare) della persona dispersa, attraverso una procedura specifica con i dati forniti dal gestore telefonico. Si sono anche tenute alcune lezioni per l’uso della piattaforma DJI FlightHub 2, una piattaforma su cloud, con la quale è possibile la gestione completa e centralizzata delle operazioni effettuate con i droni e grazie alla quale è possibile la effettuare pianificazione delle operazioni di ricerca e soccorso, il controllo da remoto della camera e lo streaming video.

Le simulazioni

I 17 piloti del corso sono stati suddivisi in equipaggi che si sono alternati tra la pianificazione effettuata sulla piattaforma e il pilotaggio dei droni per simulare una serie di sorvoli per una ricerca di persone disperse. Effettuata anche la formazione ai nuovi piloti di recente assegnazione del dispositivo di vincolo, con il quale è possibile utilizzare un drone di sei chili con un payload che permette di visionare immagini nel dettaglio da una distanza importante attraverso il cavo che mantiene l’alimentazione elettrica per lo stazionamento in quota per molte ore e che grazie al cavo di vincolo consente il suo utilizzo in aree urbane con l’istituzione di un’area di buffer.

Nell’aula conferenze della centrale termoelettrica di Enel, dove si è svolta la formazione, ha fatto visita anche il direttore regionale ingegner Marco Frezza, che ha assistito alla formazione, incontrando poi il personale pilota Sapr.