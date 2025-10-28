Droni e protezione civile: l’INGV partecipa a esercitazione congiunta

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha recentemente preso parte all’esercitazione congiunta della Rete dei Centri di Competenza del Dipartimento della Protezione Civile (DPC) dedicata all’utilizzo dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (UAS), droni, per scopi di protezione civile e ambientale. L’attività si è svolta nel territorio della Città Metropolitana di Firenze e ha simulato un’emergenza di tipo idrogeologico. L’esercitazione ha coinvolto numerosi operatori suddivisi in sette squadre provenienti dai principali enti della Rete.

Tra questi, l’INGV ha partecipato con il personale delle Unità Drone delle Sezioni di Pisa e Palermo, che ha effettuato rilievi aerei sulla diga di Migneto, nel Mugello. Coordinati dal Centro di Coordinamento dell’esercitazione, i ricercatori hanno utilizzato i sensori per individuare cedimenti e infiltrazioni nella struttura.

L’iniziativa, organizzata dal Centro per la Protezione Civile dell’Università degli Studi di Firenze e dalla Città Metropolitana di Firenze con il supporto del DPC, ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra i diversi attori del sistema di Protezione Civile, promuovendo la collaborazione tra ricerca scientifica e gestione operativa delle emergenze.

La Rete dei Centri di Competenza DPC per le applicazioni dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto è stata istituita nel 2020 su richiesta del Dipartimento. Ne fanno parte la Fondazione Eucentre (ente coordinatore), l’INGV, la Fondazione Cima, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), il Centro per la Protezione Civile dell’Università degli Studi di Firenze, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e le Agenzie regionali per la protezione ambientale ARPA Calabria, ARPA Lombardia e ARPA Valle d’Aosta.