Due comete verdi illuminano i cieli d’autunno: Lemmon e SWAN danzano con le Orionidi

Nel cielo di ottobre 2025 un evento astronomico di rara bellezza: 2 comete verdi, Lemmon (C/2025 A6) e SWAN (C/2025 R2), brilleranno insieme nelle notti del 20 e 21 ottobre, in coincidenza con il picco dello sciame meteorico delle Orionidi. Un doppio spettacolo che promette emozioni agli appassionati di astronomia, ma anche a chi, semplicemente, ama alzare lo sguardo al cielo. Già in questi giorni, le 2 comete sono visibili dall’emisfero Nord con binocoli o piccoli telescopi, e secondo le previsioni potrebbero diventare percettibili anche a occhio nudo sotto cieli particolarmente bui.

Le protagoniste: Lemmon e SWAN, le due comete verdi

Tra le 2, la cometa Lemmon (C/2025 A6) è la più luminosa. Si tratta di un antico visitatore del Sistema Solare interno: la sua ultima comparsa risale a circa 1.350 anni fa, e tornerà di nuovo attorno all’anno 3175. Tuttavia, un incontro ravvicinato con Giove nell’aprile 2025 ha cambiato il suo destino. Il colosso gassoso, con la sua gravità titanica, ne ha accorciato l’orbita di circa 200 anni, rendendola un po’ più frequente nei suoi passaggi futuri. È un esempio spettacolare del ruolo di Giove come “guardiano cosmico”, capace di deviare, catturare o espellere comete dal Sistema Solare.

L’altra viaggiatrice, cometa SWAN (C/2025 R2), è una new entry cosmica, scoperta solo nel settembre 2025. Il suo periodo orbitale è però impressionante: circa 22.554 anni, il che significa che l’umanità non la rivedrà fino all’anno 24.579. La sua caratteristica tinta azzurro-verde è dovuta alla presenza di gas come cianogeno e carbonio biatomico, che reagiscono alla luce solare producendo un bagliore spettrale e affascinante.

Dove e quando osservarle

Venerdì 10 ottobre 2025 rappresenta un momento ideale per una “anteprima” del grande spettacolo.

Cometa Lemmon

Distanza dal Sole: 126 milioni di km

126 milioni di km Distanza dalla Terra: 113,8 milioni di km

113,8 milioni di km Quando osservarla: prima dell’alba, circa 90 minuti prima del sorgere del Sole

prima dell’alba, circa Posizione: nel Nord/Est, alla destra del Grande Carro (Orsa Maggiore), tra le stelle Dubhe e Merak e la brillante Regolo del Leone.

Cometa SWAN

Distanza dal Sole: 122,4 milioni di km

122,4 milioni di km Distanza dalla Terra: 48,9 milioni di km

48,9 milioni di km Quando osservarla: dopo il tramonto, 90 minuti dopo il calar del Sole

dopo il tramonto, Posizione: nel Sud/Ovest, vicino alla brillante Antares dello Scorpione, allineata con le tre stelle che formano la “testa” della costellazione.

Quanto saranno luminose?

Attualmente, Lemmon brilla con magnitudine 5,8 e SWAN a magnitudine 6, valori al limite della visibilità a occhio nudo. Per la maggior parte degli osservatori sarà necessario un binocolo (8×42 o 10×50) o un piccolo telescopio. Nei prossimi giorni, però, entrambe le comete aumenteranno di luminosità, raggiungendo il massimo tra il 20 e il 23 ottobre, proprio mentre la Terra attraverserà la scia di polveri lasciata dalla cometa di Halley, origine delle Orionidi.

Ogni cometa è un messaggero del tempo cosmico

Due comete verdi e una pioggia di meteore: il cielo di ottobre 2025 si preannuncia uno dei più spettacolari degli ultimi anni. Mentre le Orionidi attraverseranno la volta celeste con decine di stelle cadenti all’ora, Lemmon e SWAN aggiungeranno un tocco di magia, visibili – forse insieme – come 2 sfere sospese nel buio. Ogni cometa è un messaggero del tempo cosmico, un frammento di passato che viaggia nello spazio per raccontarci la storia del nostro Sistema Solare.

Consiglio per l’osservazione

Scegliete un luogo buio, lontano dalle luci artificiali. Portate un binocolo, una coperta e armatevi un po’ di pazienza. La ricompensa sarà un viaggio visivo nel tempo e nello Spazio.