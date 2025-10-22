Due comete verdi nel cielo d’autunno: ecco come trovare Lemmon e SWAN nella volta celeste

Nel vasto e silenzioso teatro del cielo autunnale, 2 viaggiatrici di ghiaccio e polvere stanno offrendo agli appassionati di astronomia uno spettacolo raro e affascinante. Sono la Cometa Lemmon (C/2025 A6) e la Cometa SWAN (C/2025 R2), 2 corpi celesti provenienti dai confini estremi del Sistema Solare, che in questi giorni attraversano la volta celeste del Nord del mondo con una luce verde brillante, visibili anche con un semplice binocolo. Questa settimana, e in particolare oggi, mercoledì 22 ottobre 2025, avremo un’occasione ideale per osservare entrambe le comete quasi al massimo della loro luminosità, un evento che non si verificava dai tempi della Cometa Tsuchinshan-ATLAS, apparsa nell’ottobre del 2024.

Due comete, doppio spettacolo celeste

Le 2 comete hanno raggiunto la loro massima brillantezza il 20 ottobre, quando si sono avvicinate alla Terra rispettivamente fino a 89 milioni di km (Lemmon) e 40 milioni di km (SWAN). Anche se si stanno lentamente allontanando, la loro luce rimane intensa, rendendo questa settimana la migliore per l’osservazione prima che la crescente luminosità lunare ne attenui la visibilità.

Per chi si trova nell’emisfero Nord, entrambe saranno visibili circa 90 minuti dopo il tramonto, in direzioni opposte del cielo:

Cometa Lemmon verso Nord/Ovest ,

verso , Cometa SWAN verso Sud/Ovest.

La sottilissima falce di Luna crescente scomparirà presto all’orizzonte, lasciando spazio a un cielo perfettamente buio.

Cometa Lemmon: la compagna di Arcturus

Distanze attuali:

Dal Sole: 99,1 milioni di km

99,1 milioni di km Dalla Terra: 89,6 milioni di km

Per localizzare la Cometa Lemmon basta un piccolo trucco da astrofili: seguite con lo sguardo l’arco del Grande Carro fino a raggiungere Arcturus, la luminosa stella arancione nella costellazione di Boote. Da lì, salite leggermente fino a Izar, la stella bianco-arancione che le fa da compagna. Lemmon si troverà appena alla destra di Izar, circa 19° sopra l’orizzonte nordoccidentale.

La cometa, dal tenue colore verde smeraldo, si muove rapidamente nella volta celeste, un segno della sua vicinanza relativa e della velocità con cui attraversa l’interno del Sistema Solare. Con un buon binocolo sarà possibile distinguere la chioma luminosa e la coda di gas e polveri, spinta dal vento solare.

Cometa SWAN: la gemma sotto la Stella Altair

Distanze attuali:

Dal Sole: 152,5 milioni di km

152,5 milioni di km Dalla Terra: 40,1 milioni di km

Più vicina e più brillante, la Cometa SWAN si distingue per un colore azzurro-verde, tipico delle comete ricche di carbonio diatomico, una molecola che emette luce verde quando viene eccitata dalla radiazione solare. Per osservarla, guardate verso Sud/Ovest, nella costellazione dell’Aquila, sotto la stella Altair – uno dei vertici del celebre Triangolo Estivo – e appena sopra la caratteristica forma della Teiera di Sagittario.

La sua luminosità e il colore vivido la rendono un bersaglio ideale per i binocoli o piccoli telescopi, mentre in luoghi privi di inquinamento luminoso si potrà persino intravedere a occhio nudo.

Come e dove osservare le comete

Per massimizzare l’esperienza, si consiglia di recarsi in aree a basso inquinamento luminoso. App e software come Sky Guide, Stellarium e SkySafari permettono di individuare facilmente la posizione delle comete in tempo reale, mentre il sito In-The-Sky.com offre mappe di ricerca aggiornate per ogni località.

Fenomeni imprevedibili

Le comete, si sa, sono corpi celesti capricciosi. Possono improvvisamente intensificare la loro luminosità a causa di un’esplosione interna, o, al contrario, disintegrarsi e svanire in poche ore. È questo senso di imprevedibilità e fragilità a renderle tanto affascinanti: ogni osservazione è un piccolo miracolo cosmico irripetibile.