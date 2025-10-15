Due escursioniste bloccate sul Gran Sasso: operazioni di soccorso tra nebbia e buio

Le ragazze, in difficoltà lungo la via del Corno Grande, sono state individuate e sono in attesa di essere recuperate

Soccorso Gran Sasso
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © MeteoWeb

Nel pomeriggio, due giovani escursioniste sono rimaste intrappolate sul Gran Sasso, lungo il sentiero che porta al Corno Grande, a causa di difficoltà incontrate durante la loro escursione. Le squadre di soccorso, composte dai Vigili del Fuoco, dal Soccorso Alpino e da unità della Guardia di Finanza, sono riuscite a localizzare le ragazze, che si trovano in una zona particolarmente difficile da raggiungere. Secondo le prime informazioni, le due escursioniste sono coscienti, ma non sono in grado di scendere autonomamente dalla montagna.

Fortunatamente, sono riuscite a fornire indicazioni precise sulla loro posizione, facilitando così le operazioni di salvataggio. Tuttavia, le difficoltà sono aumentate a causa della nebbia intensa e dell’arrivo del buio, che hanno reso impossibile l’intervento degli elicotteri e rallentato i movimenti delle squadre a terra. Le operazioni di recupero sono in corso, con la speranza di concludere il salvataggio nelle prossime ore.

