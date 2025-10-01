Due uragani sull’Atlantico: Imelda e Humberto verso possibile fusione, poi rotta verso l’Europa

L’uragano Imelda, tempesta di 1ª categoria, si trova a circa 730 km a Ovest-Sud/Ovest delle Bermuda, con venti massimi sostenuti che raggiungono 144 km/h. La sua traiettoria resta diretta verso Est-Nord/Est, a una velocità di 30 km/h. Sull’isola è già in vigore un Hurricane Warning: le autorità invitano i residenti a prendere precauzioni di fronte a raffiche di vento violente, piogge torrenziali e possibili alluvioni lampo attese tra oggi e giovedì. La costa sarà inoltre esposta a onde di grande intensità, potenzialmente distruttive.

Il quadro meteorologico si fa ancora più complesso per la presenza dell’uragano Humberto. Secondo diversi modelli previsionali, i due sistemi sono in fase di convergenza: Humberto potrebbe rimanere intrappolato da un fronte freddo e quindi assorbito da Imelda, proprio mentre entrambi i cicloni si muovono sopra le Bermuda.

Nelle prossime ore l’Atlantico potrebbe assistere a un evento unico: la fusione dei 2 cicloni tropicali. Alcuni modelli suggeriscono che Imelda e Humberto si uniranno domani in un unico sistema, destinato successivamente ad indebolirsi durante la traversata dell’oceano. La traiettoria finale lo porterebbe verso l’Europa occidentale, con potenziali effetti significativi già da venerdì.