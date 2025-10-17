È il momento giusto per vedere la Galassia di Andromeda, è come viaggiare indietro nel tempo

L’arrivo dell’autunno porta con sé non solo la frescura serale e il cambio di colori, ma anche un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del cielo: la Galassia di Andromeda (M31), la nostra vicina cosmica più imponente, raggiunge il suo culmine nel cielo notturno, offrendo una visione spettacolare e carica di storia. La fine di ottobre, in particolare, rappresenta il momento ideale per alzare lo sguardo e lasciarsi stupire dalla luce di un oggetto che ha viaggiato nello Spazio per 2,5 milioni di anni.
Andromeda: la cittadella di stelle “dietro l’angolo”
La Galassia di Andromeda, nota anche con la sigla M31 del catalogo Messier, è una maestosa galassia a spirale, incredibilmente simile alla nostra Via Lattea, ma notevolmente più grande. A dispetto della sua impressionante distanza di circa 2,5 milioni di anni luce dalla Terra, è la galassia di grandi dimensioni più vicina a noi e, dettaglio affascinante, rappresenta l’oggetto più lontano che è possibile scorgere a occhio nudo in condizioni di cielo buio.
I numeri di Andromeda sono sbalorditivi: i suoi bracci a spirale si estendono per circa 260mila anni luce e ospitano un numero stimato di oltre un miliardo di stelle. Tutta questa immensa popolazione stellare orbita attorno a un buco nero supermassiccio celato nel suo nucleo galattico. La luce che osserviamo oggi non è altro che un’antica emissione, risalente a 2,5 milioni di anni fa: guardare Andromeda è, letteralmente, viaggiare indietro nel tempo.
L’ascesa autunnale
Perché proprio ottobre è il periodo migliore? In queste serate autunnali, la Galassia di Andromeda sorge a Est al tramonto, si innalza gradualmente fino a culminare alta sopra la nostra testa intorno a mezzanotte, e si sposta poi verso il cielo nordoccidentale con l’avvicinarsi dell’alba. Questa posizione elevata la rende meno soggetta all’assorbimento atmosferico e all’inquinamento luminoso vicino all’orizzonte, massimizzando le possibilità di osservazione.
Guida pratica per l’osservazione
Trovare Andromeda non richiede strumenti sofisticati, ma la sua visibilità dipende fortemente dalla qualità del cielo: più il luogo è lontano dall’inquinamento luminoso, meglio è.
A occhio nudo e con strumenti
In una località con un cielo veramente scuro, Andromeda appare come una piccola macchia ovale e sfocata, simile a una nuvoletta lattiginosa. L’uso di un binocolo o di un piccolo telescopio migliorerà notevolmente la visione, permettendo di distinguere il suo nucleo attivo e luminoso circondato da una debole e diffusa nebbia di luce stellare.
Come trovare M31
Per individuare la galassia, la tecnica più semplice consiste nel partire dalla vicina e inconfondibile Costellazione di Cassiopea.
- Individuate Cassiopea: cerca l’inconfondibile formazione a forma di ‘M’ (o ‘W’, a seconda dell’orientamento e dell’ora) che appare alta nel cielo di mezzanotte per gli osservatori dell’emisfero boreale;
- Usate la freccia: Le tre stelle più a sinistra della ‘M’ formano idealmente una freccia. La punta di questa freccia è la stella luminosa Shedar (Alpha Cassiopeiae);
- Seguite la linea: Tracciate una linea immaginaria che si allontana da Cassiopea nella direzione indicata da queste stelle. Questa linea vi guiderà direttamente verso la Costellazione di Andromeda e, poco oltre, alla Galassia M31, il cui fascino millenario aspetta solo di essere scoperto.