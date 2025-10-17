È il momento giusto per vedere la Galassia di Andromeda, è come viaggiare indietro nel tempo

L’arrivo dell’autunno porta con sé non solo la frescura serale e il cambio di colori, ma anche un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del cielo: la Galassia di Andromeda (M31), la nostra vicina cosmica più imponente, raggiunge il suo culmine nel cielo notturno, offrendo una visione spettacolare e carica di storia. La fine di ottobre, in particolare, rappresenta il momento ideale per alzare lo sguardo e lasciarsi stupire dalla luce di un oggetto che ha viaggiato nello Spazio per 2,5 milioni di anni.

Andromeda: la cittadella di stelle “dietro l’angolo”

La Galassia di Andromeda, nota anche con la sigla M31 del catalogo Messier, è una maestosa galassia a spirale, incredibilmente simile alla nostra Via Lattea, ma notevolmente più grande. A dispetto della sua impressionante distanza di circa 2,5 milioni di anni luce dalla Terra, è la galassia di grandi dimensioni più vicina a noi e, dettaglio affascinante, rappresenta l’oggetto più lontano che è possibile scorgere a occhio nudo in condizioni di cielo buio.

I numeri di Andromeda sono sbalorditivi: i suoi bracci a spirale si estendono per circa 260mila anni luce e ospitano un numero stimato di oltre un miliardo di stelle. Tutta questa immensa popolazione stellare orbita attorno a un buco nero supermassiccio celato nel suo nucleo galattico. La luce che osserviamo oggi non è altro che un’antica emissione, risalente a 2,5 milioni di anni fa: guardare Andromeda è, letteralmente, viaggiare indietro nel tempo.

L’ascesa autunnale

Perché proprio ottobre è il periodo migliore? In queste serate autunnali, la Galassia di Andromeda sorge a Est al tramonto, si innalza gradualmente fino a culminare alta sopra la nostra testa intorno a mezzanotte, e si sposta poi verso il cielo nordoccidentale con l’avvicinarsi dell’alba. Questa posizione elevata la rende meno soggetta all’assorbimento atmosferico e all’inquinamento luminoso vicino all’orizzonte, massimizzando le possibilità di osservazione.

Guida pratica per l’osservazione

Trovare Andromeda non richiede strumenti sofisticati, ma la sua visibilità dipende fortemente dalla qualità del cielo: più il luogo è lontano dall’inquinamento luminoso, meglio è.

A occhio nudo e con strumenti

In una località con un cielo veramente scuro, Andromeda appare come una piccola macchia ovale e sfocata, simile a una nuvoletta lattiginosa. L’uso di un binocolo o di un piccolo telescopio migliorerà notevolmente la visione, permettendo di distinguere il suo nucleo attivo e luminoso circondato da una debole e diffusa nebbia di luce stellare.

Come trovare M31

Per individuare la galassia, la tecnica più semplice consiste nel partire dalla vicina e inconfondibile Costellazione di Cassiopea.