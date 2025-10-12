E’ morto Cesare Paciotti, il re della scarpa: fatale un malore improvviso

Un grave lutto ha colpito il mondo della moda italiana e non solo. Cesare Paciotti, icona della moda italiana e punto di riferimento nel settore delle calzature di lusso, è morto all’età di 67 anni. L’imprenditore è deceduto nella serata di domenica 12 ottobre, intorno alle 19, nella sua abitazione nella zona alta di Civitanova Marche. Secondo le prime notizie, il designer sarebbe stato colpito da un malore improvviso. I familiari, presenti in casa, hanno subito lanciato l’allarme, ma all’arrivo dei soccorritori per lui non c’è stato nulla da fare.

Chi era Cesare Paciotti

Considerato uno dei simboli del Made in Italy, Cesare Paciotti ha portato il suo nome e il suo stile in tutto il mondo. Fondatore dell’omonima azienda, ha costruito un impero nel campo della moda, producendo scarpe, borse, gioielli e accessori di altissimo livello. Il marchio, riconoscibile dal celebre logo a forma di pugnale, è diventato sinonimo di eleganza.

Le sue collezioni – dalle linee di calzature maschili e femminili fino ai gioielli della linea “Cesare Paciotti Jewels” – hanno conquistato star internazionali e modelle, contribuendo a rendere il brand uno dei più amati nel panorama del lusso.