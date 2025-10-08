È morto il meteorologo Paolo Sottocorona: aveva 77 anni

Addio al meteorologo Paolo Sottocorona. Il volto noto delle previsioni meteo su La7 è morto oggi all’età di 77 anni. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno, visto che anche oggi aveva fatto regolarmente le previsioni meteo, quindi tutto fa pensare a qualcosa di improvviso. In un’epoca di allarmismo legato al clima, Sottocorona spiegava i fenomeni meteorologici in modo chiaro, rigoroso e con toni mai eccessivi, ricorda il TG La7. Paolo Sottocorona era nato a Firenze il 17 dicembre 1947. Dopo gli studi classici e quattro anni di Ingegneria, nel 1972 è entrato come ufficiale nel Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. Fino al 1986 è stato addetto dell’Ufficio Meteorologico dell’aeroporto di Guidonia, poi al Centro Nazionale di Meteorologia.

Dopo l’esperienza in Aeronautica, con il grado di capitano, si è dedicato alla divulgazione televisiva, prima in Rai, poi a Telemontecarlo, quindi a La7.