E’ online il primo episodio de “Lo Spazio in Tasca”: la miniserie ASI

E’ online il primo episodio de “Lo Spazio in Tasca”, la miniserie ideata e raccontata da Teodoro Valente, presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana. Dalle tecnologie più avanzate alle applicazioni quotidiane, un viaggio che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle connessioni tra orbite, satelliti, missioni e intelligenza artificiale, rivelando quanto il nostro presente e futuro dipendano dall’esplorazione spaziale. Ogni puntata sarà disponibile su AsiTv e i canali social dell’Agenzia.

“Cosa accadrebbe se, di colpo, tutti i satelliti smettessero di funzionare? Quali le ricadute di un blackout satellitare nella nostra vita di tutti i giorni? È il tema nel primo episodio de Lo Spazio in Tasca, la nuova miniserie ideata e raccontata da Teodoro Valente, presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana. E se si spegnessero i satelliti? online su ASITV, Youtube e sui canali social dell’Agenzia, è la prima di 5 video-pillole che intendono narrare in modo chiaro e immediato quanto le tecnologie spaziali influenzino il nostro presente — dalle comunicazioni alla navigazione, dalle previsioni meteorologiche alla sicurezza — e quanto l’Italia contribuisca, con ricerca e innovazione, allo sviluppo dello scenario spaziale internazionale.

Attraverso un linguaggio semplice e diretto, la miniserie accompagna il pubblico in un viaggio che connette orbite, satelliti, missioni e intelligenza artificiale, raccontando come l’esplorazione dello Spazio sia ormai parte integrante della nostra vita quotidiana e mettendo in luce il ruolo di primo piano svolto dall’Italia in questo settore. Il prossimo episodio “Chi si prende cura di satelliti e astronavi dello spazio?” sarà online il 4 novembre. Gli episodi successivi saranno pubblicati ogni due settimane e offriranno nuove prospettive e curiosità sullo Spazio e sulle sue ricadute sulla Terra. La miniserie si concluderà il 16 dicembre, in occasione della Giornata Nazionale dello Spazio”, si legge in una nota.