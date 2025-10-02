Eccezionale nevicata sull’Etna: il vulcano imbiancato a 2.500 metri, domani fiocchi a quote più basse

L’Etna si è svegliata questa mattina, 2 ottobre 2025, sotto la sua prima coltre bianca: un evento eccezionalmente precoce. La neve è caduta oltre i 2.500 metri di quota, imbiancando i versanti del vulcano con un anticipo di diverse settimane rispetto alla media stagionale. Il fenomeno, però, non si esaurirà qui: domani nuove precipitazioni nevose si spingeranno ancora più in basso, regalando scenari quasi invernali nel pieno dell’autunno appena iniziato.

La causa è una perturbazione scivolata rapidamente da Nord verso Sud, che abbandonerà l’Italia nelle prossime ore lasciando però gli ultimi strascichi instabili sull’estremo Meridione. Le temperature massime sono in ulteriore calo su Sud e Isole, con valori anche inferiori alle medie. Venti settentrionali intensi e relativamente freddi completano il quadro, accentuando la sensazione di un inverno arrivato in anticipo sulla cima del vulcano attivo più alto d’Europa.

