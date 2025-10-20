Ecco il primo Paese al mondo a “prescrivere” viaggi: la natura diventa medicina

Dimenticate le pillole: presto i medici potrebbero consigliare ai pazienti di fare le valigie e partire per la Svezia. Il Paese, infatti, si propone come la “prima destinazione di viaggio su prescrizione medica” al mondo. Attraverso l’iniziativa The Swedish Prescription, promossa da Visit Sweden, chiunque potrà scaricare una sorta di “ricetta medica” da presentare al proprio medico, invitandolo a considerare esperienze nella natura svedese come parte integrante di un piano di cura. Secondo il progetto, sostenuto da una nuova ricerca scientifica, attività come la sauna per migliorare il sonno, un tuffo nelle acque gelide dell’arcipelago di Stoccolma per stimolare la circolazione, o una passeggiata nei boschi per ridurre lo stress, possono avere effetti terapeutici tangibili. Lo studio alla base dell’iniziativa sottolinea i benefici rigeneranti della natura, della cultura e delle relazioni sociali – ambiti in cui la Svezia eccelle da sempre.

L’idea si inserisce in una tendenza internazionale crescente. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha da tempo riconosciuto il ruolo degli ambienti naturali nel benessere umano, e diversi Paesi stanno sperimentando le cosiddette “green prescriptions”, che incoraggiano le persone a trascorrere più tempo all’aperto per ridurre ansia, depressione e stress.

L’iniziativa della Svezia

Ma la Svezia vuole andare oltre. Visit Sweden ha redatto un elenco di attività autentiche e scientificamente supportate per i loro effetti benefici: dalle escursioni nei parchi nazionali ai bagni in acque libere. L’obiettivo è fornire ai medici una base concreta di raccomandazioni da proporre ai pazienti, rendendo il viaggio in Svezia parte di un piano terapeutico reale e credibile. La Svezia è considerato il posto ideale sotto l’aspetto ambientale, accesso agli spazi verdi e qualità della vita: il Paese offre un modello unico dove viaggiare diventa una forma di cura.