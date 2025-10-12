Egitto, Karnak costruito su un’isola artificiale: svelate le origini di uno dei più grandi complessi templari del mondo antico

I ricercatori hanno condotto la più completa indagine geoarcheologica del Tempio di Karnak in Egitto, vicino a Luxor, uno dei più grandi complessi templari del mondo antico e sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO che accoglie milioni di turisti ogni anno. Lo studio, pubblicato sulla rivista Antiquity, rivela nuove prove sull’età del tempio, affascinanti legami con la mitologia egizia e nuove intuizioni sull’interazione tra il paesaggio fluviale del tempio e le popolazioni che occuparono e svilupparono il sito nel corso dei suoi 3.000 anni di utilizzo. “Questa nuova ricerca fornisce dettagli senza precedenti sull’evoluzione del Tempio di Karnak, da piccola isola a una delle istituzioni più rappresentative dell’Antico Egitto“, afferma il Dott. Ben Pennington, autore principale dello studio e Visiting Fellow in Geoarcheologia presso l’Università di Southampton.

Il Tempio di Karnak si trova 500 metri a est dell’attuale fiume Nilo, vicino a Luxor, presso l’antica capitale religiosa egizia di Tebe.

Un team di ricerca internazionale, guidato dal Dott. Angus Graham (Università di Uppsala) e che coinvolge diversi studiosi dell’Università di Southampton, ha analizzato 61 carote di sedimenti provenienti dall’interno e dall’esterno del sito del tempio. Il team ha anche studiato decine di migliaia di frammenti di ceramica per datare i reperti. Grazie a queste prove, i ricercatori sono stati in grado di mappare come il paesaggio circostante il sito sia cambiato nel corso della sua storia.

Le scoperte

I ricercatori hanno scoperto che prima del 2520 a.C. circa, il sito non sarebbe stato adatto a un’occupazione permanente a causa delle regolari inondazioni causate dalle rapide acque del Nilo. Ciò significa che la prima occupazione di Karnak sarebbe stata probabilmente durante l’Antico Regno (2591-2152 a.C. circa). I frammenti di ceramica rinvenuti nel sito corroborano questa scoperta, con la datazione più antica compresa tra il 2305 e il 1980 a.C. circa.

Il Dott. Kristian Strutt, coautore dello studio presso l’Università di Southampton, ha affermato: “l’età del Tempio di Karnak è stata fortemente contestata negli ambienti archeologici, ma le nostre nuove prove pongono un vincolo temporale sulla sua prima occupazione e costruzione”.

Il terreno su cui fu fondata Karnak si formò quando i canali fluviali scavarono i loro letti a ovest e a est, creando un’isola di altura in quella che oggi è la parte est/sud-est del recinto del tempio. Quest’isola emergente fornì le basi per l’occupazione e la prima costruzione del Tempio di Karnak.

Nel corso dei secoli e dei millenni successivi, i canali fluviali su entrambi i lati del sito divergevano ulteriormente, creando più spazio per lo sviluppo del complesso templare.

I ricercatori sono rimasti sorpresi nello scoprire che il canale orientale – fino a questo studio poco più di una supposizione – era più ben definito, e forse persino più ampio del canale occidentale, su cui gli archeologi si erano precedentemente concentrati.

Dominic Barker, un altro coautore, sempre dell’Università di Southampton, ha aggiunto: “i canali fluviali che circondavano il sito hanno plasmato il modo in cui il tempio si è sviluppato e la sua posizione, con nuove costruzioni che hanno preso forma sui vecchi fiumi man mano che si insabbiavano. Vediamo anche come gli antichi Egizi hanno modellato il fiume stesso, scaricando sabbia dal deserto nei canali, forse per fornire nuovo terreno edificabile, ad esempio“.

I legami con la mitologia egizia

Questa nuova comprensione del paesaggio del tempio presenta sorprendenti somiglianze con un mito della creazione dell’Antico Egitto, portando il team a credere che la decisione di ubicare il tempio qui potrebbe essere stata collegata alle visioni religiose dei suoi abitanti.

I testi dell’Antico Regno affermano che il dio creatore si manifestava come un’altura, emergendo dal “lago”. L’isola su cui è stato trovato Karnak è l’unica area di questo tipo circondata dall’acqua conosciuta nella zona.

“È allettante ipotizzare che le élite tebane abbiano scelto la posizione di Karnak come dimora di una nuova forma del dio creatore, ‘Ra-Amon’, in quanto si adattava allo scenario cosmogonico di un’altura che emergeva dalle acque circostanti“, afferma il Dott. Pennington. “Testi successivi del Medio Regno (circa 1980-1760 a.C.) sviluppano questa idea, con il ‘tumulo primordiale’ che emerge dalle ‘Acque del Caos’. Durante questo periodo, il placarsi dell’alluvione annuale avrebbe riecheggiato questa scena, con il tumulo su cui fu costruita Karnak che sembrava ‘sorgere’ e crescere dalle acque alluvionali che si ritiravano“.

Grazie alla concessione di studiare l’intera pianura alluvionale della regione di Luxor, il team sta ora pianificando e realizzando lavori in altri importanti siti della zona, per comprendere meglio i paesaggi dell’intera area della capitale religiosa dell’Antico Egitto.