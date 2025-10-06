Egitto, sparita una lastra antica dalla necropoli di Saqqara: indagini

Le autorità egiziane hanno avviato un’indagine sulla scomparsa di un’antica lastra in calcare dal sepolcro di Khentika, situato nell’area archeologica di Saqqara, a sud del Cairo. In un comunicato diffuso domenica 5 ottobre, il segretario generale del Consiglio supremo delle antichità, Mohamed Ismail Khaled, ha confermato che la vicenda è stata deferita alla Procura per un’immediata indagine e che “tutte le procedure legali necessarie sono in corso“. Secondo quanto precisato dalle autorità, riprese dalla stampa locale, il caso appare particolarmente sconcertante poiché la tomba di Khentika, scoperta negli anni ‘50 e utilizzata in seguito come deposito di reperti, era completamente sigillata e non veniva aperta dal 2019.

Il Ministero del Turismo e delle Antichità segue da vicino l’inchiesta in coordinamento con gli altri organismi competenti.

Il caso del bracciale reale

L’episodio si aggiunge a un altro caso recente che ha destato preoccupazione per la tutela del patrimonio archeologico egiziano. Nel settembre scorso, il Ministero del Turismo e delle Antichità aveva denunciato la sparizione di un bracciale reale appartenente al faraone Amenemope (regnante tra il 993 e il 984 a.C.) da un laboratorio di conservazione del Museo Egizio del Cairo.

Dopo le indagini, il Ministero dell’Interno egiziano ha confermato che il gioiello era stato trafugato da uno specialista in restauro, venduto più volte e infine fuso.