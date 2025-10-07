Elicottero medico precipita in autostrada in California: 3 feriti gravi

Un elicottero medico è precipitato sulla Highway 50 a Sacramento, in California: 3 membri dell’equipaggio sono gravemente feriti. Secondo il Sacramento Fire Department, il velivolo della REACH è caduto poco dopo le 19 vicino alla 59th Street, costringendo le autorità a chiudere completamente la carreggiata Est della freeway. Tre membri dell’equipaggio si trovavano a bordo: 2 sono stati trovati sulla strada, mentre uno era intrappolato sotto l’elicottero. Grazie all’intervento immediato di un capitano dei vigili del fuoco e di alcuni passanti, il velivolo è stato sollevato, permettendo il soccorso del ferito. Tutti e 3 sono stati trasportati in ospedale con ferite considerate molto gravi. Le autorità hanno aperto un’inchiesta per stabilire le cause dell’incidente.