Elon Musk è la prima persona nella storia con 500 miliardi di patrimonio: la corsa record del magnate di Tesla e SpaceX

Elon Musk ha raggiunto un nuovo traguardo storico: è diventato la prima persona al mondo con un patrimonio netto stimato di 500 miliardi di dollari, secondo quanto riportato dalla rivista statunitense Forbes. La ricchezza del fondatore di Tesla e SpaceX è costituita principalmente da partecipazioni nelle sue 2 aziende simbolo, che restano il cuore del suo impero imprenditoriale. Secondo le stime, Musk dispone di circa 150 miliardi di dollari in più rispetto a Larry Ellison, co-fondatore di Oracle e secondo uomo più ricco al mondo. Forbes ha successivamente rivisto la cifra al ribasso, portandola a 499,1 miliardi di dollari, ma il primato resta intatto. La valutazione del patrimonio di Musk si conferma comunque più complessa rispetto a quella di altri miliardari, dal momento che molte delle sue imprese – come Neuralink, xAI e la piattaforma di social media X – non sono quotate in borsa.

Musk aveva superato per la prima volta la soglia dei 400 miliardi di dollari nel dicembre 2024, in un clima di speculazioni sull’impatto positivo che l’elezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti avrebbe avuto su Tesla. All’inizio del mandato, l’imprenditore sudafricano aveva fatto visita più volte alla Casa Bianca, ma i rapporti con l’amministrazione si sono progressivamente deteriorati. Le minacce di Trump di tagliare il sostegno federale alle aziende di Musk, unite al rallentamento delle vendite di Tesla e alle polemiche sulle prese di posizione politiche del miliardario, avevano alimentato incertezza.

Negli ultimi mesi, però, il titolo Tesla ha registrato una forte ripresa, trainato dalle attese di crescita nei settori emergenti dei robotaxi e della robotica, oltre che da un incremento delle vendite prima della scadenza degli incentivi federali per i veicoli elettrici a fine settembre.

Tesla resta il pilastro del patrimonio di Musk, anche in vista di un piano di remunerazione record del valore potenziale di 1.000 miliardi di dollari. Il programma, tuttavia, è subordinato a condizioni stringenti: un aumento di 8 volte della capitalizzazione di mercato, la permanenza di Musk come amministratore delegato e il raggiungimento di specifici obiettivi di performance.

Con questo nuovo record, Musk rafforza il suo ruolo di protagonista assoluto dell’economia globale, un imprenditore capace di influenzare non solo l’industria tecnologica, ma anche la politica e i mercati finanziari.