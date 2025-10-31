Elon Musk sostiene la ricerca scientifica italiana attraverso SpaceX

Grazie al programma spaziale di SpaceX, Elon Musk contribuisce concretamente allo sviluppo della ricerca e dell’innovazione nelle università italiane. Un supporto che passa attraverso Dragon, il veicolo spaziale in grado di trasportare tonnellate di materiale verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), riducendo in modo significativo i costi delle missioni e aprendo nuove opportunità per la scienza accademica. La capsula Dragon accompagna infatti diversi progetti di ricerca promossi da prestigiosi atenei italiani, tra cui l’Università di Roma Tor Vergata, l’Università di Trieste e l’Università di Pavia.

Tra i principali esperimenti figurano:

LIDAL (Light Ion Detector for ALTEA) – sviluppato dall’Università di Roma Tor Vergata, il progetto è volto a monitorare le radiazioni cosmiche , riducendo del 25% i rischi di esposizione per gli astronauti. Le stesse tecnologie trovano applicazione anche sulla Terra, contribuendo al miglioramento delle terapie oncologiche nelle cliniche italiane.

NutrISS (Nutritional Monitoring for ISS) – realizzato dall' Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e dall' Università di Trieste , studia strategie nutrizionali per aumentare la forza muscolare degli astronauti del 15% grazie a diete personalizzate. Le soluzioni sviluppate hanno importanti ricadute anche in ambito medico, aiutando a contrastare la fragilità e la sarcopenia negli anziani e riducendo così cadute, fratture e costi per il sistema sanitario.

OVOSPACE – progetto dell'Università di Pavia dedicato allo studio dell'invecchiamento delle cellule ovariche. I biomarcatori identificati hanno già mostrato di poter incrementare del 10-20% l'efficacia dei trattamenti di fertilità, offrendo nuove prospettive a molte donne nel percorso verso la maternità.

Dal 2012, Dragon ha completato oltre 40 missioni verso la ISS, con una media di 4-6 voli l’anno e un tasso di successo del 100% negli attracchi, consegnando tra i 100 e i 150 esperimenti scientifici ogni anno.

Oggi, anche grazie a SpaceX, alcuni dei migliori scienziati italiani possono portare le proprie ricerche nello spazio, con risultati che hanno un impatto tangibile sulla vita quotidiana e sul progresso scientifico. A fine agosto, inoltre, è stato siglato un accordo per consentire ai ricercatori italiani di utilizzare il nuovo razzo di SpaceX per inviare esperimenti su Marte, aprendo una nuova frontiera per la scienza e l’innovazione “Made in Italy”.