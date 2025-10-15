Emissioni, WMO: nuovi massimi per le concentrazioni di gas serra

Le concentrazioni di gas serra nell’atmosfera hanno continuato ad aumentare, stabilendo nuovi record: lo attesta l’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO) nel suo ultimo Bollettino sui Gas Serra, un rapporto scientifico fondamentale che fornisce dati autorevoli in vista della Conferenza delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (COP 30) che si terrà a Belém, Brasile. Il biossido di carbonio (CO₂​), il gas serra più significativo, ha mostrato un incremento notevole. La concentrazione media globale di CO₂​ “è aumentata di 3,5 ppm, il più grande aumento da quando sono iniziate le misurazioni moderne nel 1957“, come riportato dalla WMO. Questo aumento è attribuito alle “continue emissioni di CO₂​ da attività umane e un’impennata dovuta agli incendi boschivi“, oltre a una ridotta capacità di assorbimento da parte dei pozzi di carbonio naturali.

I tassi di crescita della CO₂​ sono accelerati negli ultimi decenni. La crescita media annuale è passata da 0,8 ppm negli anni ’60 a 2,4 ppm nel decennio 2011-2020. La concentrazione media di CO₂ nel 2024 ha raggiunto 423,9 ppm, in aumento rispetto ai 377,1 ppm registrati nel 2004.

Anche le concentrazioni di metano e protossido di azoto, il secondo e il terzo gas serra per importanza, sono salite a livelli record. La concentrazione media globale di metano nel 2024 era di 1942 parti per miliardo (ppb), mentre quella di protossido di azoto ha raggiunto 338,0 ppb.

La WMO sottolinea l’importanza della riduzione delle emissioni. Il Vice Segretario Generale della WMO, Ko Barrett, ha affermato: “Il calore intrappolato dalla CO₂​ e da altri gas serra sta ‘caricando’ il nostro clima e portando a condizioni meteorologiche più estreme. Ridurre le emissioni è quindi essenziale non solo per il nostro clima, ma anche per la nostra sicurezza economica e il benessere della comunità“.