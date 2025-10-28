ENEA al convegno “Nucleare per la salute”: innovazione e sinergie per la medicina del futuro

Mercoledì 29 ottobre alle 11,30 a Bari, il direttore del dipartimento Nucleare dell’ENEA Alessandro Dodaro partecipa al convegno Nucleare per la salute, organizzato dal Gruppo ITEL per incoraggiare un confronto pubblico-privato e rafforzare il ruolo dell’Italia nelle tecnologie nucleari per la medicina di ultima generazione, dalla produzione di radiofarmaci alla protonterapia (The Nicolaus Hotel, ore 9.30-15). Partecipa al convegno anche il Ministro della Salute Orazio Schillaci.

“Nel nostro Centro Ricerche di Brasimone (Bologna), stiamo sviluppando, con sostegno della Regione Emilia-Romagna, l’impianto denominato SORGENTINA per la produzione di radiofarmaci con neutroni da fusione, che potrà assicurare in futuro una produzione affidabile di isotopi medici diagnostici e terapeutici”, dice Alessandro Dodaro. “Inoltre – aggiunge – nel Centro ENEA di Frascati (Roma) è stato realizzato TOP-IMPLART, un acceleratore lineare di protoni interamente italiano, per il trattamento di tumori superficiali come il melanoma oculare. Si tratta di una piattaforma unica in Europa, che ha permesso sia di formare tanti giovani ricercatori che di rafforzare la collaborazione con l’industria italiana, in particolare con ITEL”.