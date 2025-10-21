ENEA alla 23ª edizione del festival della scienza di Genova: gli appuntamenti

ENEA è presente alla 23ª edizione del Festival della Scienza, un evento di riferimento a livello internazionale per la diffusione della cultura scientifica, che riunisce scienziati, ricercatori, divulgatori, artisti, autori provenienti da ogni parte del mondo. Il programma della manifestazione prevede conferenze, mostre, laboratori, spettacoli ed eventi speciali, adatti a un pubblico di ogni fascia d’età e di ogni livello di conoscenza. ENEA partecipa al Festival con le seguenti attività:
23 ottobre – 2 novembre
lun- ven dalle ore 9:00 alle 16:00; sab -dom dalle ore 10:00 alle 19:00
c/o Piazza delle Feste, Ponte Embriaco – Area Porto Antico, Genova
- Una stella da mettere sul comodino
un laboratorio interattivo per introdurre i bambini di 8-10 anni all’energia nucleare da fusione a cura di Matteo Iafrati, Flavia Miele, Serena Latini e Andrea Reale.
27 ottobre ore 18:30
c/o Palazzo Ducale, Sala del Minor Consiglio, Piazza Matteotti, 9, Genova
- Il nucleare che cambia le regole; vincere la sfida della decarbonizzazione
tavola rotonda sulle nuove tecnologie nucleari.