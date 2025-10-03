ENEA apre la selezione di quattro esperti per il Consiglio tecnico-scientifico

L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, ENEA intende acquisire candidature per la nomina di quattro componenti esterni del Consiglio tecnico-scientifico (CTS) ai sensi dell’art. 8 comma 2 dello Statuto ENEA. La partecipazione non dà diritto ad indennità e la durata del mandato, è di quattro anni e comunque coincidente con la durata del Consiglio di amministrazione dell’ENEA. Il mandato è di natura onoraria, ed è rinnovabile una sola volta.

Eventuali spese sostenute dai componenti del Consiglio tecnico-scientifico per partecipare in presenza alle riunioni dell’organo stesso, in considerazione della natura onoraria dell’incarico, sono rimborsate secondo la vigente disciplina dei dirigenti dell’ENEA. Il/la Presidente dell’ENEA convoca il Consiglio tecnico-scientifico almeno tre volte l’anno o su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso. Le riunioni si tengono presso la Sede Legale dell’ENEA.

Modalità e requisiti per la candidatura

I candidati dovranno possedere competenze riconosciute nelle aree strategiche di attività dell’ENEA e saranno selezionati da una Commissione esterna di esperti, nominata dalla Presidente ENEA.

L’autocandidatura dovrà pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 31 ottobre 2025, tramite invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata, oppure tramite raccomandata A/R.