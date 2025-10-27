ENEA presenta i percorsi didattici 2025/2026 per gli istituti secondari di secondo grado

Per l’anno scolastico 2025/2026, l’ENEA presenta un primo pacchetto di Percorsi didattici destinati agli Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo Grado, Tecnici e Professionali. L’Istituto interessato a uno dei PCTO proposti dall’ENEA, dovrà compilare il MODULO DI RICHIESTA e inviarlo al nuovo indirizzo e-mail: pcto@enea.it, specificando nell’oggetto: “Invio modulo di richiesta PCTO” (si ricorda di riportare sia numero, che nome del Percorso). I 17 Percorsi ENEA sono proposti dai Centri Ricerche di Brasimone, Brindisi, Casaccia, Frascati e Trisaia e ognuno è corredato da una scheda che riporta tutte le informazioni utili alle scuole per conoscere modalità, luogo, tempistiche e altri dettagli con cui sarà espletato.

Ogni scuola può richiedere un solo Percorso per l’anno scolastico di riferimento, per consentire l’accesso alle opportunità formative ENEA anche ad altri Istituti; nel caso di più richieste relative allo stesso Percorso, l’assegnazione andrà all’Istituto che per primo avrà inviato la richiesta in ordine temporale. L’ENEA comunicherà a ciascun Istituto l’esito della propria richiesta e, qualora vi siano Percorsi ancora disponibili, l’ENEA si riserva la facoltà di contattare gli Istituti non assegnatari per proporre loro l’adesione a percorsi formativi alternativi.