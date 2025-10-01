ENEA presenta il 14° Rapporto Annuale sull’Efficienza Energetica: data e programma

Martedì 7 ottobre alle ore 14.30 a Roma, ENEA presenta il 14° Rapporto annuale sull’efficienza energetica, studio che analizza lo sviluppo, l’attuazione e l’impatto delle politiche per l’efficienza energetica in Italia. L’evento sarà anche occasione di confronto tra i protagonisti del settore sulle strategie per favorire la transizione energetica del nostro Paese (Spazio Europa, via Quattro Novembre 149). Interverranno, tra gli altri, Gilberto Pichetto Fratin (Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), Maurizio Gasparri, membro Commissione permanente Giustizia del Senato, e per ENEA la presidente Francesca Mariotti e la direttrice del Dipartimento Efficienza energetica Ilaria Bertini.

I dettagli sul Rapporto Annuale sull’Efficienza Energetica (RAEE)

Il Rapporto Annuale sull’Efficienza Energetica (RAEE), giunto quest’anno alla sua 14ª edizione, rappresenta un appuntamento di riferimento in cui ENEA presenta analisi e valutazioni sullo sviluppo, l’attuazione e l’impatto delle politiche per l’efficienza energetica in Italia. Il Rapporto è redatto in attuazione dell’art. 5(1) del D.Lgs. n. 115/2008 e nasce dalle attività di analisi, monitoraggio e valutazione svolte dal Dipartimento Unità Efficienza Energetica (DUEE) di ENEA, che opera come Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica. Queste attività forniscono a istituzioni, operatori e stakeholder pubblici e privati dati e indicazioni strategiche per supportare politiche e decisioni in materia di efficienza energetica.

Il RAEE propone una panoramica che comprende:

l’evoluzione del quadro normativo e regolatorio a livello europeo, nazionale e locale, con particolare attenzione al ruolo dell’efficienza energetica nelle decisioni in materia di energia e clima;

la valutazione dei risparmi energetici nazionali rispetto agli obiettivi europei e il contributo delle misure nei settori edilizia, industria e mobilità;

approfondimenti tecnico-scientifici a supporto del dibattito istituzionale e delle strategie di mercato.

Un focus particolare è dedicato ai meccanismi di detrazione fiscale per la riqualificazione energetica degli edifici, insieme al ruolo dei certificati bianchi e degli altri strumenti di mercato, fondamentali per sostenere le politiche pubbliche e orientare gli investimenti privati. L’evento avrà luogo presso Spazio Europa in Via IV Novembre, 149 – Roma.

Il programma

14.30 Registrazione

15.00 Saluti di benvenuto

Carlo Corazza, Direttore Ufficio del Parlamento europeo in Italia

Francesca Mariotti, Presidente ENEA

15.20 Il contributo del Rapporto tra obiettivi e risultati

Alessandro Fiorini, ENEA

15.40 Discussione su risultati e prospettive future

modera: Ilaria Bertini, Direttrice Dipartimento Unità per l’Efficienza Energetica, ENEA

Maurizio Gasparri, Membro Commissione permanente Giustizia, Senato della Repubblica

Massimo Milani, Segretario VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici, Camera dei deputati

Lilia Cavallari, Presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio

Federico Boschi, Direttore Dipartimento Energia, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

Paolo Casalino, Direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il made in Italy – Filiera Sistema Casa, Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Lorenzo Tavazzi, Responsabile Area Scenari e Intelligence, The European House – Ambrosetti

17.15 Conclusioni

Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

17.30 Chiusura dei lavori.