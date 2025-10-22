Energia, abbandonato un importante progetto eolico offshore negli Stati Uniti

Una joint-venture tra BP e la giapponese JERA ha deciso di chiudere un importante progetto eolico offshore negli Stati Uniti, citando l’aumento dei costi e un cambiamento nelle politiche federali. JERA Nex BP ha affermato che anche l’inflazione ha motivato la sua decisione, che nei prossimi mesi comporterà il licenziamento di personale statunitense. “JERA Nex BP ha preso la difficile decisione di ridurre al minimo le nostre attività negli Stati Uniti e chiuderà le nostre attività operative sul mercato. Di conseguenza, purtroppo, nei prossimi mesi tutti i membri del team lasceranno l’azienda”, si legge nel comunicato. “Gli Stati Uniti sono un mercato con un significativo potenziale a lungo termine per l’eolico offshore, che crediamo possa ancora svolgere un ruolo chiave nella transizione energetica del Paese. Purtroppo, nell’attuale contesto non vediamo alcuna strada praticabile per lo sviluppo del nostro progetto eolico Beacon e abbiamo concluso che non possiamo continuare a investire nel mercato”, ha aggiunto l’azienda.

L’impianto eolico offshore di Beacon, tra Cape Cod e Long Island, avrebbe dovuto avere una capacità totale di 2,5 GW e coprire una superficie di 128.000 acri. BP ha dichiarato che avrebbe generato energia per rifornire fino a 1 milione di famiglie nel nord-est degli Stati Uniti. Nonostante la cancellazione del progetto, BP e JERA hanno detto che per il momento manterranno il contratto di locazione per il sito.