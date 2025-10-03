Energia, BP cerca un partner per la maxi scoperta petrolifera di Bumerangue

BP cercherà un partner per la sua scoperta importante petrolifera di Bumerangue in Brasile e potrebbe concludere un accordo prima di prendere una decisione definitiva di investimento sul progetto. Lo ha affermato il responsabile nazionale delle major petrolifera. La società britannica – che attualmente ferma il 100% del blocco – ad agosto ha annunciato che Bumerangue è stata la sua più grande scoperta di petrolio e gas degli ultimi 25 anni. “La ricerca di un partner avverrà nei prossimi uno o due anni, ma procederà parallelamente alla valutazione”, ha dichiarato il responsabile di BP Brasile, Andres Guevara, durante un evento a Rio de Janeiro.

“Per me, quasi certamente, la partnership verrà conclusa prima di effettuare un FID, ma non c’è una data fissa”, ha aggiunto. La major statale brasiliana Petrobras sarebbe un partner naturale. Alcune fonti di Petrobras ad agosto hanno dichiarato all’agenzia Reuters che il coinvolgimento dell’azienda probabilmente dipenderà dal fatto che i livelli di anidride carbonica nel giacimento sono sufficientemente bassi da garantire la redditività commerciale.

La scoperta di Bumerangue

La scoperta di Bumerangue è avvenuta durante la perforazione del tredicesimo pozzo di BP in Brasile, suscitando l’interesse del settore e confermando il potenziale di importanti scoperte in aree pre-saline lontane dalle regioni di produzione consolidate. “È rilevante per noi, ma lo è anche per il Paese, perché rivitalizzare il settore pre-saline dopo forse un decennio senza grandi scoperte”, ha affermato Guevara. BP attualmente è attiva in 7 blocchi in Brasile, quattro dei quali gestiti. L’azienda prevede di perforare un altro pozzo il prossimo anno nel blocco Tupinamba, adiacente a Bumerangue.