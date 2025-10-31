Energia, colpo grosso; accordo esclusivo con Shell dopo l’addio all’OPEC!

L’Angola, uno dei maggiori produttori di petrolio dell’Africa, la prossima settimana firmerà un accordo esclusivo con Shell in base al quale la major esplorerà e potenzialmente svilupperà diversi blocchi offshore. Lo ha affermato l’agenzia petrolifera e del gas angolana, ANPG. “Questo evento segna un momento storico per il settore petrolifero angolano, consolidando la presenza di Shell nel Paese”, si legge in una dichiarazione dell’ANPG, riportata dall’agenzia Reuters. In base all’accordo, Shell esplorerà i Blocchi 19, 34 e 35 e diversi blocchi in acque ultra-profonde, mentre l’Angola cerca di rilanciare il suo settore di esplorazione e produzione, dopo anni di investimenti insufficienti e restrizioni all’offerta nell’ambito degli accordi dell’OPEC, da cui il Paese africano è uscito nel gennaio 2024.

All’inizio di quest’anno la produzione petrolifera dell’Angola è scesa sotto 1 milione di barili al giorno per la prima volta in due anni e mezzo, e per la prima volta da quando uno dei maggiori produttori di petrolio africani ha lasciato l’OPEC. La motivazione dell’Angola ad uscire dal gruppo dopo 16 anni è stata una disputa con l’OPEC e i membri dell’OPEC+ sulle quote di produzione. In una riunione a metà del 2023, all’Angola e alla Nigeria sono state assegnate quote di produzione di greggio inferiori nell’ambito dell’accordo OPEC+, dopo che i due produttori avevano registrato risultati inferiori alle aspettative e non erano riusciti a pompare petrolio alle loro quote per anni, a causa della mancanza di investimenti in nuovi giacimenti e in quelli più vecchi e in via di maturazione.

L’Angola ora punta a rivitalizzare la sua industria petrolifera e del gas, e sta puntando molto sullo sviluppo del gas naturale per monetizzare maggiormente le sue risorse di combustibili fossili.