Energia eolica, quanto hanno risparmiato i cittadini britannici sulle bollette

L’energia eolica ha fatto risparmiare ai consumatori britannici oltre 100 miliardi di sterline sulle bollette energetiche negli ultimi anni. Lo rivela uno studio dell’University College London, citato dal Guardian e ripreso in Germania dalla radio statale tedesca Deutschlandfunk, secondo cui la maggiore produzione da fonti rinnovabili ha ridotto la domanda e, di conseguenza, il prezzo del gas. Il meccanismo di formazione del prezzo dell’elettricità nel Regno Unito è infatti ancora legato al costo del gas. La ricerca, che copre il periodo 2010-2023, stima un risparmio complessivo di almeno 104 miliardi di sterline. L’analisi non include però gli effetti dello shock dei prezzi del gas dopo l’invasione russa dell’Ucraina nel 2022.