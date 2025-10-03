Energia, il Governo approva nuovo decreto per i consumatori “clienti attivi”. Ecco cosa cambia

Rafforzare la tutela dei consumatori, rendendoli sempre più “clienti attivi” della transizione alle rinnovabili: è l’obiettivo del decreto legislativo di attuazione della direttiva “Market Design”, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto. “Questo provvedimento – spiega il Ministro – conferma la volontà del governo di porre il cittadino al centro delle scelte energetiche, come consumatore consapevole e insieme orientato alla condivisione di energia rinnovabile, dunque interprete fondamentale della transizione”.

Il nuovo decreto dà nuovo impulso al perseguimento degli obiettivi europei di un assetto del mercato elettrico che rafforzi la tutela dei consumatori dalle fluttuazioni dei prezzi, garantisca loro forniture a tempo determinato e a prezzo fisso con la dovuta chiarezza informativa, rafforzi la protezione dalle interruzioni con particolare riferimento ai clienti vulnerabili e in povertà energetica. In questa ottica, il provvedimento introduce lo strumento degli accordi di connessione flessibile, nuovi obblighi informativi e di trasparenza per i gestori di rete, che dovranno rendere nota la capacità disponibile per nuove connessioni, innova, semplificandola, la disciplina sulla condivisione di energia rinnovabile affinché risulti maggiormente accessibile per i clienti finali, civili e imprese.