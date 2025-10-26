Energia, inaugurato il giacimento al Khair Sud: avviati altri progetti

La National Oil Corporation (Noc) libica ha celebrato oggi il 64° anniversario della prima esportazione di greggio libico, avvenuta nel 1961 dal porto di Brega verso Genova, con una cerimonia che ha visto anche l’inaugurazione del giacimento di al Khair Sud e il lancio di nuovi progetti presso la Sirte Oil and Gas Company. L’evento si è tenuto nella sede della compagnia a Brega, alla presenza del presidente della Noc, Masoud Suleiman, dei membri del Consiglio di amministrazione e di numerosi dirigenti e rappresentanti delle società affiliate, secondo quanto riferito dalla stessa società su Facebook. Nel suo intervento, Suleiman ha definito l’anniversario “una data preziosa nella memoria di tutti i libici, perché rappresenta l’inizio di un percorso nazionale che ha trasformato il volto del Paese”.

Il presidente della Noc ha aggiunto che quel giorno “ha dimostrato al mondo che il popolo libico é capace di valorizzare le proprie risorse e costruire il proprio futuro con impegno e determinazione”. Il giacimento di Al Khair Sud si trova a sud di Marada, nella regione centrale-sud della Libia, all’interno dell’area desertica compresa tra i giacimenti di Zelten e Raguba, che costituiscono parte delle principali concessioni petrolifere del Paese. La zona è considerata una delle aree più promettenti per l’espansione produttiva onshore, grazie alla vicinanza alle infrastrutture già operative della Sirte Oil Company e ai terminal di esportazione di Brega.

Il presidente della Noc ha lodato i lavoratori del settore, definiti “soldati sconosciuti che mantengono in vita la linfa vitale della produzione”, ed espresso apprezzamento per il contributo delle compagnie nazionali e straniere nello sviluppo dei giacimenti e nella formazione di competenze locali. Suleiman ha ribadito la volontà della compagnia di “mantenere indipendenza, trasparenza e neutralità, ponendo l’interesse nazionale al di sopra di ogni altra considerazione”, sottolineando che la Noc “continua a lavorare per costruire un settore petrolifero forte, moderno e sostenibile a beneficio di tutti i libici”.

I progetti

In occasione della ricorrenza, sono stati avviati diversi progetti infrastrutturali presso la Sirte Oil and Gas Company, tra cui la modernizzazione della raffineria di Marsa al Brega, la costruzione di nuovi magazzini e officine, nonché l’apertura del nuovo centro media aziendale e della seconda fase del giacimento di al Khair Sud (precedentemente noto come concessione Camelia). Alla cerimonia hanno partecipato numerosi impiegati e dirigenti del settore energetico, ed è stato proiettato un documentario che ha ripercorso sei decenni di storia del petrolio libico, ricordando il ruolo della Noc come pilastro economico del Paese.