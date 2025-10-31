Energia, la Bulgaria limita le esportazioni di carburante verso l’UE: il motivo

Il parlamento bulgaro ha temporaneamente vietato le esportazioni di alcuni carburanti, principalmente diesel e carburante per aviazione, verso i Paesi dell’Unione europea per garantire la stabilità del mercato locale, a seguito delle sanzioni statunitensi alla russa Lukoil, che gestisce la più grande raffineria di petrolio della Bulgaria. La scorsa settimana la Bulgaria ha annunciato che avrebbe adottato misure per garantire la continuità delle forniture di petrolio e derivati, dopo che gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a Lukoil e Rosneft per la guerra russa in Ucraina. La decisione parlamentare, promossa dai partiti al governo, è stata presa con 135 voti favorevoli, 4 contrari e 42 astensioni. Secondo l’agenzia di stampa BTA, il divieto non si applicherà al rifornimento di navi e aeromobili nazionali ed esteri e alle consegne alle forze armate dei Paesi Ue e della NATO.

Il Parlamento ha incaricato il direttore dell’agenzia doganale di far rispettare il divieto sui prodotti petroliferi e lo ha autorizzato a consentire l’esportazione di determinati prodotti a sua discrezione. Ha inoltre incaricato il presidente dell’Agenzia statale per le riserve statali e le scorte belliche di ispezionare le quantità di carburante in riserva entro una settimana.

La situazione

Lukoil gestisce la raffineria di petrolio di Burgas, in Bulgaria, con una capacità di 190.000 barili al giorno, oltre a più di 200 stazioni di servizio, e dispone di una rete di trasporto e deposito di carburante. Ieri Lukoil ha dichiarato di aver accettato un’offerta da parte del trader globale di materie prime Gunvor per l’acquisto delle sue attività estere, che la seconda compagnia petrolifera russa stava cercando di vendere dopo le sanzioni di Washington.