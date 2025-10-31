Energia, la Russia potrebbe avviare la produzione di litio: svelate le intenzioni

La Russia può iniziare a produrre litio di grado industriale già nel 2026 o nel 2027 e la tecnologia necessaria è stata sviluppata nel Paese. Lo ha affermato il capo dell’Agenzia Federale Russa per l’Uso del Sottosuolo, Rosnedra, Oleg Kazanov, durante il dialogo russo-africano sulle materie prime. “La Russia – ha osservato – diversi anni fa ha discusso con rammarico di non sviluppare tecnologie per la produzione di litio, mentre all’epoca in Europa erano attivi 11 progetti. Tuttavia, nonostante i rimpianti, sono stati compiuti seri sforzi, in primo luogo tecnologici. Credo che inizieremo la produzione fisica di litio di grado industriale il prossimo anno o nel 2027, perché gli studi di processo sono stati completati e gli studi pilota sono terminati. Tutto questo funziona, abbiamo la tecnologia”. Questi undici progetti in Europa “sono ancora in programma. La Russia possiede anche quasi tutte le tecnologie importanti per la produzione di idrocarburi”, ha concluso Kazanov.