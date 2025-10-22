Energia, l’annuncio del ministro Pichetto sulla storica collaborazione con il Canada

Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha avuto oggi una videoconferenza con il ministro dell’energia e delle risorse naturali del Canada, Tim Hodgson, un confronto in vista della ministeriale G7 energia e ambiente che si terrà a Toronto a fine ottobre e in vista dell’incontro bilaterale previsto tra i due ministri a margine del G7 per lanciare il Dialogo Italia-Canada sull’energia nel quadro del Partenariato strategico riaffermato dai Premier Meloni e Carney al vertice G7 di Kananaskis. Il ministro Pichetto ha ringraziato il Canada per l’ottimo lavoro svolto dalla Presidenza G7, confermando il sostegno dell’Italia affinché la prossima ministeriale di Toronto sia ambiziosa e concreta.

“Vogliamo proseguire la storica collaborazione tra i nostri Paesi – ha sottolineato Pichetto – ma anche ampliarla per rafforzare la sicurezza energetica e costruire una transizione energetica sostenibile, sul principio di neutralità tecnologica”. Nel corso del bilaterale si è parlato di minerali critici e nucleare. “Per noi è importante lavorare con voi per creare catene del valore dei minerali critici più sicure, sostenibili e resilienti”, ha evidenziato il ministro Pichetto Fratin, che sul nucleare ha aggiunto: “l’Italia è pronta per condividere le migliori pratiche per facilitare l’accesso agli strumenti di finanziamento, la promozione di approcci efficaci in materia di licenze e il rafforzamento del coordinamento sui progetti commerciali tra i membri del G7”.

Infine il ministro Pichetto Fratin ha evidenziato quanto l’Italia ritenga “essenziale il ruolo dei carburanti sostenibili, dall’idrogeno rinnovabile e a basse emissioni fino ai biocarburanti, utili per decarbonizzare i settori hard to abate, inclusi i trasporti, e per proseguire gli obiettivi dell’accelerazione orto di Parigi e della Cop28”.