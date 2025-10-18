Energia, le ultime indicazioni di Pichetto sul nucleare di nuova generazione

Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, ospite di Ecolife, giornata dedicata alla transizione energetica a Biella, ha ribadito “la necessità di includere il nucleare di nuova generazione in una visione integrata per contribuire concretamente alla decarbonizzazione del Paese”. Pichetto ha anche sottolineato come “le comunità energetiche rappresentino un’opportunità per imprese e amministrazioni”. L’iniziativa biellese di cui Pichetto è stato ospite ha posto al centro proprio i due temi delle comunità energetiche rinnovabili e del nucleare di ultima generazione per il futuro energetico italiano.

La domanda di energia, è stato sottolineato, continuerà a crescere e sta già aumentando, rendendo necessario pianificare strategie realistiche e sostenibili, in grado di coniugare efficienza, sicurezza e tutela ambientale. “Ecolife 2025 – hanno sottolineato gli organizzatori – ha confermato Biella come punto di riferimento per il dialogo sull’energia del futuro, trasformando idee e progetti in azioni concrete”.